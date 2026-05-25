Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 12:11

Стало известно, насколько в России снизилась доля карт Visa и Mastercard

Эксперт Бакина: доля карт Visa и Mastercard в РФ снизилась до менее чем 17%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние четыре-пять лет, заявила ТАСС директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы постепенно уходят с рынка, поскольку не выполняют прежние функции.

Они не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт, — сказала она.

Бакина отметила, что банки активно замещают их отечественными инструментами. В частности, речь идет о картах «Мир», которые сейчас обладают более широким функционалом, указала она.

Она также сообщила о корректировке экономических мер НСПК, включая изменение тарифов после введения НДС. Кроме того, до конца 2026 году планируется обновление стандартов платежной системы «Мир» в части противодействия мошенничеству и сокращение сроков передачи банками данных о подозрительных операциях до 24 часов.

Ранее Бакина заявила, что на сегодняшний день дропперство, NFC-схемы и активизация деятельности в банках маркетплейсов являются главными трендами среди мошенников. По ее словам, такая картина наблюдалась и в прошлом году.

Экономика
Центробанк
Россия
Mastercard
Visa
карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
«Жириновского нет»: Миронов объяснил, что произойдет с ЛДПР на выборах в ГД
Организаторы премии «История будущего» увеличили призовой фонд II сезона
Актриса Яковлева рассказала о проблемах в Театре сатиры
В порту Усть-Луга предотвращен теракт
Малой авиации полностью запретят полеты около Москвы
Захарова иронично ответила на приезд Тихановской на Украину
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.