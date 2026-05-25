Стало известно, насколько в России снизилась доля карт Visa и Mastercard Эксперт Бакина: доля карт Visa и Mastercard в РФ снизилась до менее чем 17%

Доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние четыре-пять лет, заявила ТАСС директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы постепенно уходят с рынка, поскольку не выполняют прежние функции.

Они не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт, — сказала она.

Бакина отметила, что банки активно замещают их отечественными инструментами. В частности, речь идет о картах «Мир», которые сейчас обладают более широким функционалом, указала она.

Она также сообщила о корректировке экономических мер НСПК, включая изменение тарифов после введения НДС. Кроме того, до конца 2026 году планируется обновление стандартов платежной системы «Мир» в части противодействия мошенничеству и сокращение сроков передачи банками данных о подозрительных операциях до 24 часов.

Ранее Бакина заявила, что на сегодняшний день дропперство, NFC-схемы и активизация деятельности в банках маркетплейсов являются главными трендами среди мошенников. По ее словам, такая картина наблюдалась и в прошлом году.