Банк России перечислил главные мошеннические тренды

На сегодняшний день дропперство, NFC-схемы и активизация деятельности в банках маркетплейсов являются главными трендами среди мошенников, заявила глава департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». По ее словам, такая картина наблюдалась и в прошлом году, передает РИА Новости.

К основным трендам, которые мы увидели в 2025 году и многие из них продолжаются в этом году и имеют трансграничный характер, я бы наверное отнесла следующие — первое и самое основное это дропперство, — сказала Бакина.

Она уточнила, что в последнее время в дропперство вовлекают все больше иностранных граждан. В частности, в базе данных Центробанк все чаще фигурируют паспорта граждан стран СНГ. При этом в целом их доля пока составляет лишь 5-7%.

Ранее эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили, что мошенники начали создавать фейковые корпоративные чаты в преддверии Дня защитника Отечества. Основной целью таких схем является кража данных и заражение устройств вирусами.