В Кремле ответили на идею надавить на Россию Песков счел абсурдной идею надавить на Россию

Идея надавить на Россию абсурдна сама по себе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение украинского и французского президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона усилить давление на РФ. Встреча Зеленского и Макрона должна пройти в пятницу в Елисейском дворце, передает РИА Новости.

Сама по себе идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, — отметил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в США обсуждались новые проекты для улучшения двусторонних связей и текущие проблемы на мировых энергетических рынках. По его словам, на Западе постепенно меняется восприятие роли Москвы в глобальных процессах и признается бесполезность санкционного давления.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Зеленский усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал, и США вряд ли не нее «клюнут».