12 марта 2026 в 13:07

Песков назвал главный фактор стабильности на мировом энергорынке

Песков назвал отношения России и США ключом к стабильности на энергорынке

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудничество Москвы и Вашингтона способно внести существенный вклад в стабилизацию глобального энергетического сектора, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал контакты спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американскими коллегами, передает РИА Новости,

Очевидно, что взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами, в том числе на энергетических рынках, может и должно являться очень важным фактором по стабилизации этих рынков, — указал пресс-секретарь главы РФ.

Ранее Дмитриев подвел итоги переговоров в США, где он возглавлял российскую делегацию в рабочей группе по экономическому взаимодействию. Он рассказал, что в ходе встреч обсуждались перспективные проекты для восстановления двусторонних отношений, а также текущий кризис на мировых энергетических рынках.

До этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что во Флориде прошли переговоры представителей России и США. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились о поддержании дальнейших контактов.

