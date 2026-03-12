Стало известно о скорой встрече Дмитриева с Путиным после переговоров в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вернется из Майами в Россию 12 марта, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Дмитриев доложит президенту РФ Владимиру Путину о результатах контактов с США.

Что касается деталей контактов Дмитриева в Майами, нужно дождаться: он сегодня вернется на родину и будет докладывать президенту, — отметил Песков.

Ранее Дмитриев подвел итоги переговоров в США, где он возглавлял российскую делегацию в рабочей группе по экономическому взаимодействию. Он рассказал, что в ходе встреч обсуждались перспективные проекты для восстановления двусторонних отношений, а также текущий кризис на мировых энергетических рынках.

Также глава РФПИ высоко оценил переговоры с представителями администрации США во Флориде. Он поблагодарил участвовавших во встрече спецпосланника президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, зятя республиканца Джареда Кушнера, а также старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума.