12 марта 2026 в 14:19

Пассажир скончался в российском аэропорту

В тюменском аэропорту умер пассажир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тюменском аэропорту «Рощино» умер пассажир, обстоятельства уточняются. По информации Центрального МСУТ СК России, мужчина 1948 года рождения собирался лететь в Таджикистан.

Медики попытались реанимировать пассажира, но безуспешно. Правоохранители проводят проверку инцидента, по ее результатом органы примут процессуальное решение.

Ранее в Забайкальском крае после смерти подростка во время прогулки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование на контроль. Восьмиклассник потерял сознание во время занятия в школе в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Прибывшие на место реаниматологи не смогли привести ребенка в чувство.

До этого в Петербурге из реки в районе Уткиной Заводи выловили тело девушки. Прохожие обнаружили труп недалеко от школы, предположительно, он все это время находился подо льдом.

