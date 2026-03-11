В Забайкалье подросток умер во время прогулки

В Забайкальском крае после смерти подростка во время прогулки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Да, смерть подростка подтверждаю. По данному факту организована прокурорская проверка, а также взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела <...> по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), — сказал Синельников.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник потерял сознание во время занятия в школе в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Прибывшие на место реаниматологи не смогли привести ребенка в чувство. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Известно, что мальчик ранее не жаловался на здоровье.

До этого в Подольске нашли мертвым 11-летнего мальчика, пропавшего после катания с друзьями. По предварительным данным, ребенка насмерть завалило снегом в туннеле, который чистила уборочная техника. Прокуратура начала проверку по факту гибели школьника.

Кроме того, в Петербурге из реки в районе Уткиной Заводи всплыло тело молодой девушки. Прохожие обнаружили труп недалеко от школы, предположительно, он все это время находился подо льдом. Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее гибели.