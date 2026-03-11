Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:20

В посольстве объяснили отсутствие вывозных рейсов из Дохи

Посольство в Дохе объяснило отсутствие вывозных рейсов закрытым небом в Катаре

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press
Закрытие воздушного пространства Катара мешает организации вывозных рейсов из Дохи, сообщили в посольстве России в столице государства в Telegram-канале дипмиссии. Российским туристами рекомендовали использовать наземные пути выезда из страны, например, через сухопутную границу с Саудовской Аравией.

По причине закрытого катарскими властями воздушного пространства осуществление вывозных рейсов из Дохи не представляется возможным, — сказано в заявлении.

Дипломаты особенно подчеркнули, что Катар настоятельно рекомендует туристам покинуть территорию страны в самое ближайшее время. При этом россиян призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и следовать здравому смыслу. В посольстве напомнили, что в Катаре действует строгий запрет на съемку работы ПВО и поврежденных в результате атак объектов.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

