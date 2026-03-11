Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:31

ВС России освободили Червоную Зарю в Сумской области

Минобороны: российские военные освободили населенный пункт в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Червоная Заря в Сумской области, сообщили в Минобороны. Освобожденное село находится в Глуховском районе на границе с Россией, его от Курской области отделяет река Клевень.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области, — говорится в сообщении.

Западнее Червоной Зари находится село Бобылевка, о переходе которого под контроль российских сил Минобороны информировало на прошлой неделе.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинское командование перебросило из Запорожья в Сумскую область подразделения 33-го отдельного штурмового полка, который комплектуется заключенными и пойманными дезертирами и имеет собственные заградотряды. Анализ публикаций украинских волонтеров подтверждает перемещение этих частей.

До этого военнослужащие 105-го батальона бригады «Помста» ВСУ сообщили о катастрофическом положении на Лиманском направлении после 140 дней на передовой. Украинские бойцы рассказали о десятках неубранных тел сослуживцев и невозможности эвакуировать погибших, из-за чего живые солдаты вынуждены находиться рядом с разлагающимися трупами.

спецоперация
СВО
Сумская область
ВС РФ
