Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 09:24

Рассекречена подлая тактика Киева в раскачке российского инфополя

РИА Новости: ВСУ попытались дискредитировать командование «Севера» под Сумами

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава группировки войск «Север», рассказ РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, распространяются сообщения якобы от имени военнослужащих и офицеров.

От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, — отметил инсайдер.

После этого тем же адресатам начинают писать с анонимных аккаунтов уже якобы от имени рядовых бойцов с обвинениями в адрес командования. ВСУ так пытаются распространить фейки на российских ресурсах.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы организуют в интернете травлю детей, эвакуированных с прифронтовой территории Харьковской области в российские регионы, а также склоняют их к совершению терактов. По ее словам, личные данные детей, включая фотографии, распространяются в открытом доступе, а с помощью технологий искусственного интеллекта изображения трансформируются в непристойные формы.

Украина
СВО
ВСУ
Сумская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Бывший замминистра обороны РФ не попадет в СИЗО из-за болезни
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.