Рассекречена подлая тактика Киева в раскачке российского инфополя

Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава группировки войск «Север», рассказ РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, распространяются сообщения якобы от имени военнослужащих и офицеров.

От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, — отметил инсайдер.

После этого тем же адресатам начинают писать с анонимных аккаунтов уже якобы от имени рядовых бойцов с обвинениями в адрес командования. ВСУ так пытаются распространить фейки на российских ресурсах.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы организуют в интернете травлю детей, эвакуированных с прифронтовой территории Харьковской области в российские регионы, а также склоняют их к совершению терактов. По ее словам, личные данные детей, включая фотографии, распространяются в открытом доступе, а с помощью технологий искусственного интеллекта изображения трансформируются в непристойные формы.