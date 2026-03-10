Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 10:33

Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам

ТАСС: русификация вывесок может создать дополнительные сложности для артистов

Группа «Иванушки International» Группа «Иванушки International» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Законопроект о русификации вывесок, вступивший в силу 1 марта, может создать дополнительные сложности для артистов, таким мнением с ТАСС поделился соучредитель лейбла Effective Records и артист KDDK Кирилл Лупинос. По его словам, музыканты и продюсеры могут столкнуться с дополнительными затратами. Лупинос отметил, что рынок пока не разобрался, как правильно применять закон.

Пока непонятно, кто получит культурную выгоду от этих изменений, а кто понесет убытки. Рынок еще не разобрался, как правильно применять закон, и, скорее всего, артистам придется оформлять параллельные товарные знаки, чтобы защитить свои сценические имена, — предположил эксперт.

Он добавил, что изменения пока не касаются уже зарегистрированных товарных знаков и брендов. Кроме того, они не затрагивают цифровые публикации и контент, не связанные с коммерческой реализацией товаров или услуг.

Ранее гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина не исключила, что артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы, если они не зарегистрированы в Роспатенте. По ее словам, под ограничения могут попасть мерч, билеты и сайты с англоязычным именем исполнителя.

Россия
артисты
музыканты
русификация
вывески
законы
