«Потихонечку русифицируется»: Львов теряет статус украиноязычного города

Город Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно русифицироваться, заявил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук, пишет издание «Страна.ua». По его словам, властям нужно вовремя обеспокоиться этим фактом.

Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим, как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус, и это катастрофически большая проблема, — заявил парламентарий.

Он подчеркнул отсутствие в городе эффективных программ по защите украинского языка. Мельничук пообещал работать над мерами по его усилению.

Ситуация во Львове отражает общую языковую проблематику в Украине. В сентябре уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила об отсутствии возможности создания «языковых патрулей» по всей стране из-за рисков дестабилизации общества и нехватки финансирования. При этом в ноябре прошлого года такие патрули начали работу в Ивано-Франковске, где столкнулись с большим количеством русскоязычных переселенцев из восточных регионов.

Ранее в Эстонии местные жители начали жаловаться на Coca-Cola с русскими именами на полках магазинов. Эстонцы были возмущены «русификацией» газировки и требовали убрать ее с прилавков.