ВСУ в ближайшее время ждут серьезные изменения Зеленский анонсировал скорые изменения в ВСУ

В Вооруженных силах Украины в ближайшее время будут проведены изменения, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, работа с бригадами и командованием позволит определить наиболее эффективные решения, сообщает «РБК-Украина».

В ближайшие недели будут проработаны необходимые изменения в силах обороны, а работа с бригадами и военным командованием позволит определить эффективные решения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что все четыре Интернациональных легиона в структуре Сухопутных войск ВСУ будут ликвидированы. По информации источника, иностранные военные и прочие легионеры останутся на службе, но в составе штурмовых подразделений.

Кроме того, источник в российских силовых ведомствах сообщил, что военные российской армии ликвидировали три штурмовые группы Вооруженных сил Украины в районе города Лиман Харьковской области. По его данным, российские подразделения обнаружили и закрепились на вражеском опорном пункте. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовало вывода из района Гуляйполя. Он отметил, что это элитное формирование несет крайне значительные людские потери.