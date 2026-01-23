Кандидат на «Оскар», орденоносец: чем известен российский режиссер Бронзит

Мультфильм «Три сестры» режиссера и аниматора Константина Бронзита вошел в число претендентов на американскую кинопремию «Оскар». О чем картина, чем известен мультипликатор?

Что известно о номинации мультфильма Бронзита на «Оскар»

В пресс-службе Американской киноакадемии сообщили, что работа Константина Бронзита представлена в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Церемония вручения пройдет 15 марта в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Сюжет картины разворачивается вокруг трех пожилых сестер, проживающих каждая в своем доме на маленьком острове, где возвышается маяк. Их тихая и размеренная жизнь нарушается, когда они принимают решение сдать один из своих домов в аренду моряку.

Как ранее рассказывал сам режиссер, который уже дважды был номинирован на «Оскар», он подал проект от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова, чтобы работа оценивалась в отрыве от личности автора и страны его происхождения.

Бронзит также подчеркнул, что номинацию мультфильма «Три сестры» на премию киноакадемии США «Оскар» уже можно считать победой. Художник также рассказал, что собирается поехать на церемонию.

«Впечатления самые чудесные. В принципе, я победил уже. Это ощущение того, что у меня получилась хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм», — поделился Бронзит.

На премию «Оскар» в этой категории также претендуют фильмы «Вечнозеленый», Butterfly, «Девочка, которая плакала жемчугом» и Retirement plan.

Чем известен Константин Бронзит

Режиссер появился на свет 12 апреля 1965 года в городе на Неве. В 1983 году он завершил обучение в Средней художественной школе имени Иогансона, которая входит в структуру Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина. Сразу после выпуска он устроился на должность художника-мультипликатора в студию «Леннаучфильм», где вскоре снял свой дебютный мультфильм — «Карусель», который вошел в сборник «Очень маленькие трагедии» в 1988 году.

В одном из них он признался, что с юных лет мечтал стать аниматором.

«Еще классе во втором кто-то мне показал прикол с блокнотиком: если его быстро-быстро листать, нарисованная фигурка движется. И я как безумный изрисовывал десятки таких блокнотиков. Когда заканчивал художественную школу, стал выяснять, где „этому“ учат. Оказалось, что только во ВГИКе, и то — на „художников-постановщиков анимационного кино“. Хватило интуиции понять, что мне не это нужно, я хочу создавать кино в целом, то есть все-таки пойти в режиссуру. Значит, надо было поступать на Высшие режиссерские курсы, но туда принимали только с высшим образованием. Тогда я составил себе программу: получить „корочку“, но уже вовлечься в профессию — поступил на вечернее отделение Мухинского училища и устроился на „Леннаучфильм“, где был цех мультипликации, но поначалу — кладовщиком».

После службы в армии он начал работать мультипликатором, а затем поступил на Высшие курсы, где обучался под руководством режиссера Федора Хитрука.

В период с 1993 по 1995 год совмещал обучение с работой на студии «Пилот». Там он занимался написанием сценариев, режиссурой и анимацией, создав несколько короткометражных мультфильмов. Среди них — «Пережевывай» (1993), «Тук-тук» (1993) и «Пустышка» (1994).

В 1996–1999 годах, работая на петербургской студии «Позитив-ТВ», Бронзит создавал графические и анимационные заставки для знаменитой юмористической программы «Городок». Также он был режиссером множества известных рекламных роликов.

После этого режиссер работал во Франции на студии Folimage, где создал мультфильм «На краю земли». Этот проект был представлен на премию Французской академии кинематографических искусств «Сезар» в 2001 году и номинирован в категории «Лучший короткометражный фильм».

С 1999 года Бронзит сотрудничает с петербургской студией анимационного кино «Мельница». В качестве главного консультанта и художественного руководителя он принимал участие в создании анимационного сериала «Приключения в Изумрудном городе» и полнометражного анимационного фильма «Карлик Нос».

В 2004 году Бронзит поставил полнометражный анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». Он также озвучил главного антагониста — Тугарина Змея. В 2005 году Бронзит занял пост режиссера мультфильма «Кот и лиса», который входит в цикл «Гора самоцветов». Через два года, в 2007-м, он создал свой первый мультфильм, номинированный на премию «Оскар», — «Уборная история — любовная история».

Константин — Заслуженный деятель искусств РФ (2006). В 2012 году он получил благодарность Министерства культуры России за вклад в анимационное кино и многолетний труд. В 2016 году ему присудили Премию Президента РФ в области литературы и искусства за работы для детей и юношества. В 2023 году он был удостоен Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку специалистов.

Читайте также:

Суд над племянником, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропала Варнава

Психотерапия, зависимость, личная жизнь: где сейчас Сергей Бурунов

Отказ от почетных званий, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Ярмольник