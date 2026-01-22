Психотерапия, зависимость, личная жизнь: где сейчас Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов рассказал, что обращался к психологу. Что об этом известно, как живет актер, говорил ли он об СВО?

Что Бурунов сказал о посещении психолога

Актер Сергей Бурунов в интервью NEWS.ru подчеркнул, что обращение к психологу — это обычное и важное действие. Он отметил, что не следует стесняться работать с профессионалами. Ранее Бурунов избегал подобных консультаций из-за устоявшихся представлений о «мужской силе».

«Это очень цивилизованный подход. Я раньше стеснялся этого и думал, что я мужик, я же справлюсь со всем. Потому что обращаться к психотерапевту, к психологу, <…> к этим специалистам — это постыдная история», — признался артист.

Бурунов пояснил, что раньше воспринимал походы к психологу как проявление слабости и считал, что все проблемы нужно держать в себе. По его словам, такие установки не имеют отношения к настоящему пониманию ответственности за свое состояние.

Актер добавил, что боль не исчезает сама по себе и со временем только накапливается. Он сравнил работу с психологом с «гигиеной мозга» и отметил, что подавленные переживания могут в итоге привести к серьезным проблемам и болезням.

«Нужно ходить, потому что боль никуда не уходит. Она кипит, потом это все взрывается и в очень нехорошие моменты жизни превращается», — заключил Бурунов.

Кроме того, артист отметил, что мужчинам запретили чувствовать и разговаривать о своих чувствах, даже поплакать. По его словам, стесняться этого в отношениях с супругой не нужно, поскольку только глупые женщины не переносят слезы мужчин.

«Мы не умеем разговаривать о своих чувствах. Мужчинам запретили чувствовать. Нам запретили быть слабыми, запретили плакать, потому что это считается постыдным и „западло“. В отношениях в паре этого стесняться не надо. Если будет умение эмоциональным интеллектом считывать чувства и правильно общаться, то будет всё хорошо», — заявил он.

Что известно о личной жизни Бурунова

Бурунов никогда не вступал в брак и не имеет детей.

В июне прошлого года актер появился на 35-летии певицы Анны Асти в сопровождении предпринимательницы Екатерины Леви, с которой его связывают романтические отношения.

«Только время покажет, является ли она той самой, единственной. Мои требования просты: внимание и взаимопонимание», — говорил актер журналистам.

Правда ли, что Бурунов столкнулся с проблемой с алкоголем

Актер открыто говорил о своих проблемах с алкоголем. Он отметил, что в какой-то момент спиртное начало управлять его жизнью.

По словам звезды, он в какой-то момент понял, что-либо выберет жизнь без зависимости, либо умрет.

«Я встречался с алкоголем очень много и активно. Понимал, что это на всю жизнь. С алкоголем у нас были теплые и нежные отношения. <…> Мотивация [бросить пить] одна: либо смерть, либо ты. Шансов нет. В какой-то момент я понял, что он начинает командовать мною, моей жизнью. А я не люблю, когда мной командуют», — говорил Бурунов, уточняя, что не пьет уже шесть лет.

Говорил ли Бурунов об СВО

Бурунов не высказывался о спецоперации, но в феврале 2024 года сказал, что не мыслит свою жизнь без России.

«Я без России не могу. <…> У каждого из нас есть воспоминания, ощущения, места, люди, которые у тебя вот здесь, [в сердце], есть и без которых ты не можешь [жить]. У меня тоже есть. Я без этого не смогу. И это все находится здесь. Я не смогу без этого, я умру», — сказал он.

