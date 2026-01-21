«Нам запретили чувствовать»: Бурунов раскрыл главную проблему мужчин

Мужчинам запретили чувствовать и разговаривать о своих чувствах, даже поплакать, заявил актер Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, стесняться этого в отношениях с супругой не нужно, поскольку только глупые женщины не переносят слезы мужчин.

Мы не умеем разговаривать о своих чувствах. Мужчинам запретили чувствовать. Нам запретили быть слабыми, запретили плакать, потому что это считается постыдным и «западло». В отношениях в паре этого стесняться не надо. Если будет умение эмоциональным интеллектом считывать чувства и правильно общаться, то будет все хорошо, — заявил он.

Отмечается, что Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. В ноябре прошлого года актер сообщил о расставании с возлюбленной, не назвав при этом ее имени. По словам Бурунова, разрыв негативно сказался на его состоянии и спровоцировал его сесть на диету. Ему удалось похудеть на 14 кг.

Позже Бурунов рассказал, что не намерен в ближайшее время вести под венец свою молодую возлюбленную, предпринимательницу Екатерину Леви. По словам артиста, в вопросах личной жизни он предпочитает не торопиться.