«Не подарок»: Бурунов о помолвке с молодой возлюбленной Бурунов не подтвердил слухи о помолвке с молодой возлюбленной

Актер Сергей Бурунов рассказал «Пятому каналу», что не намерен в ближайшее время вести под венец свою молодую возлюбленную, предпринимательницу Екатерину Леви. По словам артиста, в вопросах личной жизни он предпочитает не торопиться.

Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный, — охарактеризовал себя в отношениях Бурунов.

Артист признался, что ему трудно вести совместный быт: например, народный любимец не умеет готовить. Но больше всего Бурунов боится повторить ошибки прошлого и повторить неудачный опыт в личных отношениях, рассказал актер.

Отмечается, что Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. В ноябре прошлого года актер сообщил о расставании с возлюбленной, не назвав при этом ее имени. По словам Бурунова, разрыв негативно сказался на его состоянии и спровоцировал его сесть на диету. Ему удалось похудеть на 14 кг.

Ранее актер пришел на премьеру киноверсии спектакля МХТ «Жил. Был. Дом.» в белой футболке с надписью «Скуфъ» в стиле старославянской кириллицы. Бурунов рассказал, что ему подарили эту майку, но он не знает, кто такой скуф.