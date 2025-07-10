Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 18:53

«Не подарок»: Бурунов о помолвке с молодой возлюбленной

Бурунов не подтвердил слухи о помолвке с молодой возлюбленной

Сергей Бурунов Сергей Бурунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Бурунов рассказал «Пятому каналу», что не намерен в ближайшее время вести под венец свою молодую возлюбленную, предпринимательницу Екатерину Леви. По словам артиста, в вопросах личной жизни он предпочитает не торопиться.

Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный, — охарактеризовал себя в отношениях Бурунов.

Артист признался, что ему трудно вести совместный быт: например, народный любимец не умеет готовить. Но больше всего Бурунов боится повторить ошибки прошлого и повторить неудачный опыт в личных отношениях, рассказал актер.

Отмечается, что Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. В ноябре прошлого года актер сообщил о расставании с возлюбленной, не назвав при этом ее имени. По словам Бурунова, разрыв негативно сказался на его состоянии и спровоцировал его сесть на диету. Ему удалось похудеть на 14 кг.

Ранее актер пришел на премьеру киноверсии спектакля МХТ «Жил. Был. Дом.» в белой футболке с надписью «Скуфъ» в стиле старославянской кириллицы. Бурунов рассказал, что ему подарили эту майку, но он не знает, кто такой скуф.

Сергей Бурунов
помолвка
отношения
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список звезд, которые поддержали атаки ВСУ на Москву
«Орешником» за Курск, рекорд Белоусова, новый удар по мигрантам: что дальше
Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое
На Украине рассказали о новой «тактике» российских военных
Стало известно, на каком основании продлили арест Евгении Гуцул
Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон
Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио
Известный российский бизнесмен объявлен в розыск
Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России
Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов
Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах
Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»
Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты
«Концы в воду»: военэксперт о причине уничтожения Украиной тел своих бойцов
Гендиректору МХАТ предъявили обвинение
Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ
В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея
В Раде рассказали, во что выродилась мобилизация в стране
В ЕП раскрыли, когда могут снова вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.