23 января 2026 в 22:16

«Очень искренне»: Решетова рассказала о своей помолвке

Решетова заявила, что ее помолвка была очень искренней и незамысловатой

Анастасия Решетова
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова заявила изданию Super, что получила предложение руки и сердца незадолго до своего дня рождения. По ее словам, все было очень искренне.

Предложение руки и сердца я получила буквально за несколько дней до своего юбилея. Он сегодня. Все было очень естественно, искренне и незамысловато. Я сейчас очень счастлива, мое сердце спокойно, — сказала Решетова.

Ранее Анастасия Решетова призналась, что у нее случился нервный срыв. Она пожаловалась на отсутствие няни, которое совпало с напряженной работой и болезнью. Решетова добавила, что раньше старалась не показывать слабость, считая, что не имеет права жаловаться. Сейчас, по словам модели, она понимает важность паузы и восстановления.

До этого рэпер Тимати (Тимур Юнусов) показал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной Валентиной Ивановой. Девочку, появившуюся на свет 2 августа, назвали Эммой. Это первый ребенок модели, а вот 41-летний музыкант стал отцом в третий раз.

