Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей Суд взыскал с посетителя Эрмитажа 847 тыс. рублей за повреждение трона Павла I

Калининский суд Санкт-Петербурга взыскал 847 тыс. рублей с посетителя Эрмитажа, который повредил трон императора Павла I, пытаясь сделать селфи, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в марте 2025 года, когда мужчина сел на трон, а после замечания смотрительницы встал ногами на подножную скамеечку, повредив экспонат.

Суд взыскал <...> стоимость реставрационных работ — 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину в 21 516 рублей, — написала Лебедева.

Как установил суд, в результате происшествия деформировалось сиденье, повредились ткани бархата и появились трещины. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии. Тронное кресло было изготовлено в 1799–1800 годах для Павла I и поступило в Эрмитаж в 1946 году.

Ранее служба безопасности Эрмитажа при помощи сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержала посетителя, повредившего палец у портретной статуи супруги Николая I Александры Федоровны. В пресс-службе музея отметили, что экспонат был заказан императором Николаем I, скульптура создана в 1840 году.