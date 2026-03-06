Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:08

Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей

Суд взыскал с посетителя Эрмитажа 847 тыс. рублей за повреждение трона Павла I

Мальтийское кресло из коллекции Государственного Эрмитажа Мальтийское кресло из коллекции Государственного Эрмитажа Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Калининский суд Санкт-Петербурга взыскал 847 тыс. рублей с посетителя Эрмитажа, который повредил трон императора Павла I, пытаясь сделать селфи, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в марте 2025 года, когда мужчина сел на трон, а после замечания смотрительницы встал ногами на подножную скамеечку, повредив экспонат.

Суд взыскал <...> стоимость реставрационных работ — 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину в 21 516 рублей, — написала Лебедева.

Как установил суд, в результате происшествия деформировалось сиденье, повредились ткани бархата и появились трещины. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии. Тронное кресло было изготовлено в 1799–1800 годах для Павла I и поступило в Эрмитаж в 1946 году.

Ранее служба безопасности Эрмитажа при помощи сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержала посетителя, повредившего палец у портретной статуи супруги Николая I Александры Федоровны. В пресс-службе музея отметили, что экспонат был заказан императором Николаем I, скульптура создана в 1840 году.

Санкт-Петербург
Эрмитаж
селфи
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.