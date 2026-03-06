Землетрясение в Сочи сегодня, 6 марта: что известно, есть ли пострадавшие

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Что об этом известно, есть ли пострадавшие, почему землетрясения повторяются в последнее время?

Что известно о землетрясении в Сочи 6 марта

По словам Прошунина, инфраструктура города не повреждена. Данные о пострадавших не приводятся.

«Утром в Сочи произошло сейсмособытие магнитудой 4,5», — написал мэр.

Позже Прошунин заявил, что, по уточненным данным, магнитуда составила 4,1.

«Эпицентр в море», — добавил он.

До этого, 3 марта, в Сочи произошли сразу три землетрясения за день, их ощутили жители Адлера, Дагомыса и отдыхающие на горах Красной Поляны. Магнитуда составила от 4,4 до 4,8.

Telegram-канал Mash писал, что два сильных землетрясения произошли в Сочи 3 марта с разницей в пять минут — в квартирах зашатались люстры и мебель.

«Это одно из самых сильных сейсмических событий в регионе за несколько лет. Первый толчок случился около 15:05, второй — в 15:10», — говорилось в сообщении канала.

Прошунин отмечал, что разрушений и пострадавших в результате землетрясений не было.

«Подземные толчки отчетливо ощущались в нескольких районах курорта, особенно в зданиях. По сообщениям сейсмослужбы, магнитуда составила 4,4 балла, эпицентр зарегистрирован в акватории моря в 23 км от Сочи. Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно. Небольшие подземные толчки — явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор. Призываю сохранять спокойствие. В случае ЧС звонить по номеру 112», — заявил он.

Старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева рассказала, что повторное землетрясение в районе Сочи было связано с тем, что накопившееся в земной коре напряжение не было полностью снято во время первого подземного толчка. По ее словам, также возможны афтершоки.

Что делать при землетрясении

Землетрясение может длиться от нескольких мгновений до нескольких суток. При землетрясении необходимо знать правило «трех шагов»: пригнуться, укрыться, держаться.

Ложитесь на пол, чтобы избежать падения от толчков. Укройтесь под прочной мебелью (столом, кроватью) или в безопасной зоне (дверной проем несущей стены), чтобы защититься от обломков и стекла. Держитесь за свое укрытие, так как землетрясение может смещать даже тяжелые предметы. Главное — сохранять спокойствие. Оставайтесь на месте, пока толчки не прекратятся.

