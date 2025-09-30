Что делать при землетрясении: пошаговый гид по спасению

Что делать при землетрясении: пошаговая инструкция по выживанию дома и на улице

Что делать при землетрясении: пошаговый гид по спасению

Землетрясение, как правило, происходит без предупреждения, и его главная опасность — это фактор внезапности. Оно может длиться от нескольких мгновений до нескольких суток. Но чаще всего счет идет на секунды, и именно от них зависит ваша жизнь. Что делать при землетрясении — в материале NEWS.ru.

Первые признаки землетрясения: как распознать

Помимо данных приборов ученых, фиксирующих подъем земной коры или изменение состава грунтовых вод, есть признаки, видимые и слышимые для человека.

К ним относятся:

Необъяснимые атмосферные явления: голубоватое свечение стен домов, вспышки, похожие на зарницы, или самопроизвольное загорание энергосберегающих ламп.

Аномалии в поведении животных: резкое беспокойство птиц и домашних питомцев.

Внезапные изменения в окружающей среде: появление непривычного запаха газа там, где его раньше не было, а также искрение близко расположенных электрических линий.

Правило «трех шагов»: пригнуться, укрыться, держаться

Каков порядок действий при землетрясении? Правило «Ложись, укройся и держись» — ваш план действий за секунды. Эта простая, но жизненно важная инструкция.

Ложитесь на пол, чтобы избежать падения от толчков. Укройтесь под прочной мебелью (столом, кроватью) или в безопасной зоне (дверной проем несущей стены), чтобы защититься от обломков и стекла. Держитесь за свое укрытие, так как землетрясение может смещать даже тяжелые предметы.

Главное — сохранять спокойствие. Оставайтесь на месте, пока толчки не прекратятся и будьте морально готовы к тому, что могут последовать афтершоки (повторные толчки).

Как действовать в здании

Что нужно делать при землетрясении, если оно застало вас в здании?

Не выбегать — это основная причина травм. Бежать к выходу можно только с первого этажа, если он в нескольких шагах. Ложитесь на пол подальше от окон, полок и тяжелой мебели, укройтесь, как мы уже рекомендовали выше, под прочным столом или встаньте у несущей стены. Держитесь за опору — толчки могут смещать мебель. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом! Спускайтесь только по лестнице после прекращения толчков.

Как действовать на улице и в автомобиле

Кратко о том, что делать, если вы оказались в это время на улице или в автомобиле.

Что делать во время землетрясения на улице

• Найдите открытое пространство и немедленно направьтесь к нему

• Держитесь подальше от зданий, линий электропередач, рекламных щитов, балконов

• Не приближайтесь к поврежденным строениям и оборванным проводам

• Остерегайтесь падающих стекол, обломков фасадов

Как себя вести во время землетрясения в автомобиле

• Спокойно остановитесь в безопасном месте

• Избегайте остановки под мостами, эстакадами, высокими зданиями

• Оставайтесь в машине до полного прекращения толчков

• Включите аварийную сигнализацию

• После землетрясения осторожно продолжите движение, объезжая поврежденные участки

Что делать, если вы оказались в завале

Главное правило — сохраняйте спокойствие и экономьте силы. Помните, что без пищи человек может обходиться долго, поэтому главное — найти воду и подавать сигналы.

Осмотритесь, нет ли возможности выбраться. Не делайте резких движений. Окажите себе посильную медпомощь: остановите кровотечение, зафиксируйте травмированную конечность. Подавайте сигналы: кричите только когда слышите голоса или шаги, чтобы не терять силы. Ритмично стучите по трубам, батареям или твердым конструкциям. Категорически запрещено зажигать огонь — возможна утечка газа.

Ваша главная задача — продержаться до прихода спасателей, которые вас обязательно найдут.

Что делать после землетрясения

Если получится, то окажите первую медпомощь пострадавшим, освободите людей из-под неопасных завалов, позаботьтесь о детях, пожилых, успокойте их.

Проверьте, как работает электричество: отключите рубильник на щитке, особенно если видны повреждения проводки. Перекройте газовый вентиль. Не пользуйтесь открытым огнем! Отключите воду при обнаружении течи. Включите радиоприемник для получения официальных инструкций. Подчиняйтесь указаниям штаба МЧС и местных властей.

Сбор «тревожного чемоданчика»

Подготовьтесь к землетрясению. Для этого соберите в рюкзак необходимые вещи. Храните его у выхода.

Базовый набор:

Документы: паспорта, страховые полисы, медицинские карты (в непромокаемом пакете)

Аптечка: обезболивающие, антисептики, перевязочные материалы, личные лекарства

Питание: трехлитровый запас воды на человека и нескоропортящиеся продукты (энергетические батончики, консервы, сухари)

Одежда: смена белья, термобелье, ветрозащитная куртка

Не забудьте в «тревожный чемоданчик» положить фонарь с запасными батарейками, портативное устройство для зарядки смартфона, многофункциональный нож, спички в водонепроницаемой упаковке или зажигалку, радиоприемник (если есть) и средства гигиены.

Главное правило действий при землетрясении — сохраняйте спокойствие и не создавайте панику!