Снежный коллапс еще не закончился, впереди морозы: прогноз погоды в Москве

Снежный циклон «Фрэнсис» переключился с Москвы на Санкт-Петербург. Какая погода пришла в столицу 10 января, закончился ли снежный коллапс, когда в Москву придут морозы?

Какая погода пришла в Москву к 10 января

В ночь на 10 января снегопад в Москве существенно ослабел, и выпало не более 1-2 мм осадков, сообщают синоптики. Балканский циклон «Фрэнсис» сдвинулся севернее и принес непогоду в Санкт-Петербург.

Тем не менее снегопады в столице России будут в ближайшие дни продолжаться, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«10 января столица останется под влиянием восточной периферии циклона, который растерял свои силы и замер над границей России и Белоруссии. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, в первой половине дня в отдельных районах гололед. Температура воздуха в городе минус 4–6 градусов, по области минус 3–8. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы. В воскресенье временами снег, ночью минус 8–10 градусов, днем минус 6–8», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Когда закончится снегопад в Москве, будет ли новое похолодание

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что снегопады вернутся в столицу в воскресенье и будут идти до середины следующей недели. При этом они будут гораздо слабее субботнего снежного коллапса, за трое суток 11–13 января выпадет менее 10 мм осадков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Foreca прогнозирует, что неделя в Москве начнется с оттепели: в понедельник потеплеет до минус 5 градусов. Однако морозы в минус 15 вернутся, как только закончится снегопад. Они задержатся до конца недели, когда придет новая оттепель, и температура поднимется до минус 6–8 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, метель, блокада на дорогах

Тем временем циклон «Фрэнсис» пришел с метелью в Санкт-Петербург. Вместе со снегопадом в городе усилился ветер, и началась метель, отмечает Леус.

«Температура воздуха минус 6–8 градусов, в Ленинградской области минус 6–11. Атмосферное давление ниже нормы. В воскресенье временами снег, ночью минус 8–10 градусов, днем минус 7–9», — указывает синоптик.

Снегопад и мощный ветер частично парализовали работу аэропорта Пулково: по последним данным, задержано уже 28 рейсов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов оценивает высоту снежного покрова в Северной столице на утро 10 января в 26 см — это наибольшее значение с начала зимы. На западе Ленобласти снега меньше: в Лисьем Носу — 21 см, в Кронштадте — 18 см, в Ломоносове — 16 см. При этом в Сосново (на севере в сторону границы Карелии) остается рекордный снежный покров в 47 см.

«Влияние малоподвижного циклона с центром на границе РФ и Белоруссии сохранится до конца нынешней недели. Снегопады в Санкт-Петербурге продолжатся в течение сегодняшнего дня и ближайшей ночью, что прибавит еще 2-3 см к снежному покрову, а днем в воскресенье осадки постепенно прекратятся. В первой половине новой недели в городе установится преимущественно сухая и довольно морозная погода, с температурой ниже климатической нормы на 4–6 градусов», — предупредил Леус.

Колесов отметил, что с прекращением осадков к вечеру воскресенья температура понизится до минус 8–13 градусов. По прогнозу Foreca, в таком режиме пройдет почти вся рабочая неделя — однако с пятницы, 16 января, в Петербурге ожидается быстрое потепление, и к воскресенью температура может достигнуть 0 градусов.

