10 января 2026 в 11:49

Снегопад в Москве побил рекорд 1976 года

Тишковец: в Москве за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В пятницу, 9 января, в Москве выпал рекордный за последние 56 лет снегопад, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам эксперта, за сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц, передает РИА Новости.

Так, в столице нашей родины, на главной московской метеостанции ВДНХ, в переводе на воду, за сутки в осадкомер попало 22 миллиметра небесной влаги, или 42% месячной нормы. В течение минувшей ночи снег ослабел, под утро выпало еще два миллиметра небольшого снега, — отметил Тишковец.

Эксперт также рассказал, что снегопад в Москве был настолько сильным, что в городе остановилось движение транспорта и работа аэропортов. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году, когда в Москве зафиксировали 12,9 миллиметра осадков. По словам Тишковца, до повторения суточного рекорда января 1970 года не хватило всего одного миллиметра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве и области из-за мощного снегопада, вызванного балканским циклоном, были побиты несколько погодных рекордов. На базовой метеостанции на ВДНХ высота снежного покрова составила 31 сантиметр — это самый высокий показатель с начала текущей зимы. Осадков выпало 10 миллиметров. В районе Тушино сугробы достигли 32 сантиметров, а на Балчуге — 30 сантиметров.

