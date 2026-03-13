«В изоляции»: политолог высказался о разрыве Молдавией соглашений с СНГ

Отказ властей Молдавии от соглашений со странами СНГ станет шагом к региональной изоляции, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Он пояснил, что республика еще не готова к вступлению в ЕС, при этом руководство пытается переориентировать на него экономику страны.

Правящая партия «Действие и солидарность» постоянно нам говорит о том, что у Молдовы все хорошо на международной арене, мы вышли из международной изоляции. Но при этом мы находимся в региональной изоляции и полностью заточены на Европейский Союз. То есть никакие другие направления внешней политики, к сожалению, сегодня не рассматриваются, — констатировал он.

Эксперт добавил, что Молдавия — небольшая страна, и ей нельзя выбирать лишь один внешнеполитический вектор. В таких условиях необходимо проявлять гибкость и «смотреть в несколько сторон», отметил он.

Ранее правительство Молдавии одобрило денонсацию основополагающих соглашений, на которых базируется членство республики в СНГ. Инициатором такого шага выступил молдавский МИД, по мнению которого ключевые принципы содружества якобы не соблюдаются.

Тем временем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что решение молдавских властей о денонсации базовых договоров Содружества Независимых Государств ввергает республику в полосу неопределенности и грозит тяжелыми последствиями для граждан. Такой шаг был продиктован не интересами общества, а давлением Запада, прежде всего Евросоюза, который давно вел работу в этом направлении.