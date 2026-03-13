«Это не конец». Познер, Донцова, Шура победили рак — Лерчек тоже справится?

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) будет лечиться он онкологии в государственной больнице: денег на частную клинику у нее нет. Ранее стало известно, что у многодетной матери диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Кто из знаменитостей, узнав о своей тяжелом заболевании, не опустил руки и в итоге смог победить онкологию, — в материале NEWS.ru.

Что нового известно о болезни Лерчек

Гражданский муж Чекалиной и отец ее новорожденного сына, танцор Луис Сквиччиарини подтвердил информацию о том, что у Лерчек выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. «Страшно писать эти слова. У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз. Завтра Валерия начинает химиотерапию. Мы — ее семья и друзья — делаем все возможное, чтобы помочь ей пройти через это трудное испытание», — написал Луис.

По словам близких, сейчас блогер принимает сильнодействующие обезболивающие препараты, из-за чего бо́льшую часть времени суток спит. За новорожденным малышом ухаживает гражданский муж — Луис, а также помогает мама. Она наотрез отказывается давать комментарии журналистам о состоянии здоровья дочери и ситуации в целом.

«Можно мне, пожалуйста, не звонить? Правда, отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду по сложившейся ситуации. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью», — сказала KP.RU мать Валерии Эльвира Феопентова.

Многие выражают слова поддержки Лерчек, у которой четверо детей, пишут, что нельзя сдаваться, ведь много примеров, когда люди в безвыходной ситуации победили болезнь.

Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Дарья Донцова во время болезни открыла талант писательницы

Писательница Дарья Донцова начала сочинять свои ироничные детективы в больнице после операции. В 45 лет она узнала, что у нее рак молочной железы четвертой стадии. Она пережила четыре хирургических вмешательства и восемнадцать курсов химиотерапии.

Донцова написала книгу «Я очень хочу жить: Мой личный опыт» о своей борьбе с заболеванием. Писательница советует всем, кто столкнулся с этой бедой, бороться и не сдаваться. «Пожалеть себя [можно] первые два часа [после выявления болезни], потом вытереть сопли и понять, что это не конец. Придется лечиться. Рак лечится. По крайней мере, лечение продлевает жизнь», — уверяет Донцова.

Владимир Познер боролся с раком дважды и победил

Тележурналист Владимир Познер два раза сталкивался с раком. В первый раз онкологию простаты у него выявили в 1993 году, ему было 59 лет. Он вспоминал, как, услышав диагноз, подумал, что жизнь закончилась. Врачи провели операцию, благодаря которой развитие болезни удалось остановить.

Спустя более чем 20 лет врачи выявили у знаменитости рак прямой кишки. Первый хирург, с которым телеведущий консультировался, сказал, что придется удалить сфинктер (так называемую «запирающую мышцу». — NEWS.ru). В этом случае пациенту до конца дней пришлось бы использовать калоприемник. Тогда Познер обратился к другим специалистам. Они сохранили ему возможность полноценной жизни.

Сейчас телеведущему 91 год, он говорит, что чувствует себя хорошо.

Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шура после онкологии начал новую жизнь

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в начале 2000-х пропал с экранов. В публичном поле он снова появился только спустя 10 лет. Артист признавался, что это были сложные для него годы: заболел онкологией — диагностировали рак яичка. Исполнитель предположил, что болезнь могла быть вызвана нездоровым образом жизни. В том числе, например, увлечением запрещенными препаратами. Именно болезнь, по мнению Шуры, заставила его начать заниматься своим здоровьем.

Певец перенес операцию, прошел курс химиотерапии. Утверждает, что чувствует себя на 15 лет моложе. По словам продюсера Сергея Лаврова, сегодня Александр Медведев «нарасхват у обеспеченных заказчиков»: его чаще других артистов зовут на корпоративы, любят за открытость и искренность, и конечно, за хиты.

Актриса Светлана Крючкова выбирала платье на свои похороны, но выжила

В 2015 году у актрисы Светланы Крючковой выявили рак легких четвертой стадии. Поначалу артистка, по ее словам, стала готовиться к смерти: составила завещание, написала прощальные письма для близких, купила платье — в нем намеревалась отправиться в последний путь. Коллеги убедили ее, что нужно бороться, собрали деньги: актриса прошла лечение в Германии. Она продолжает бороться с болезнью. «Было, когда на три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву „п“. Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили», — признавалась Крючкова.

Актриса читает и сама пишет стихи, поэзия — ее любовь. Осенью прошлого года она появилась на вручении премии «Бриллиантовая бабочка», где была удостоена награды за роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Светлана Крючкова Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Филантроп Ричард Блох прожил 26 лет после «ракового» приговора

У американца Ричарда Блоха в 1978 году выявили рак легкого последней стадии. Медики заявили, что ему осталось жить три месяца. Он не поверил и обратился в другую больницу, прошел курс лечения. Спустя два года в его организме не нашли и следа раковых клеток.

Блох основал горячую линию и фонд помощи для онкобольных. Он также составил пошаговую инструкцию для «раковых» пациентов, основываясь на собственном опыте. «Не могу сказать, что вы добьетесь такого же успеха, как и я, но если вы попытаетесь [бороться с болезнью], у вас есть шанс», — говорил Ричард.

После выздоровления он прожил более 25 лет и умер от сердечной недостаточности в 78.

Почему онкологи рекомендуют верить в победу

Для борьбы с болезнью нужен крепкий иммунитет, чтобы он укреплялся, необходимы физическая и эмоциональная активность, отметил в интервью NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. Он пояснил, что позитивный настрой и желание бороться имеют огромное значение. «Если человек борется, то он обычно и побеждает. Иммунитет будет работать у активного человека», — отметил собеседник.

Он добавил, что в некоторых случаях организм сам начинает уничтожать раковые клетки. Это явление, очевидно, будет исследовано в будущем. Пока же причины его возникновения непонятны. Но когда такое происходит, шансы есть даже в очень серьезных и запущенных случаях, отмечает доктор.

Врач-онколог Андрей Пылев пояснил NEWS.ru, что выздоровление Лерчек зависит от того, как быстро начнется лечение, и насколько оно будет грамотным. «Всегда есть пациенты, которые лучше других отвечают на лечение, и выздоравливают», — резюмировал доктор.

