28 ноября 2025 в 13:38

Больная раком Светлана Крючкова вышла в свет на инвалидной коляске

Светлана Крючкова Светлана Крючкова Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Светлана Крючкова после долгого перерыва посетила публичное мероприятие — церемонию вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка», передает Woman.ru. Она передвигалась на инвалидной коляске, так как болеет раком.

Крючкова была удостоена награды за исполнение роли в картине «Двое в одной жизни, не считая собаки». Повторные проявления болезни и последствия перенесенного коронавируса вынудили ее ограничить публичные выходы. Однако актрисе удалось пройти реабилитацию и возобновить творческую деятельность.

Ранее народная артистка РСФСР Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации с онкологией почек. По ее словам, она чувствует себя нормально. При этом она отметила, что у нее действительно были проблемы с почками, но не рак.

Кроме того стало известно, что народная артистка Лариса Голубкина последние месяцы страдала от сильных болей и слабости, которые практически не купировались обезболивающими. Отмечалось, что 85-летняя актриса почти не вставала с постели, из-за чего у нее появились пролежни.

Светлана Крючкова
актрисы
болезни
шоу-бизнес
