Россиянам пообещали рост пособия по рождению ребенка в 2026 году Депутат Говырин: в 2026 году пособие по рождению ребенка превысит 28 тыс. рублей

С 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2026 в России составит около 28,7 тыс. рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). Это плановая мера поддержки, которая позволяет сохранить покупательную способность социальных выплат для молодых родителей. Подобная индексация производилась в феврале 2024 и 2025 годов.

Повышение выплат <…> коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тыс. 773 рублей, — сказал Говырин.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года определенные категории пенсионеров получат повышение своих выплат. Право на увеличение пенсии будет у граждан, достигших 80-летнего возраста в декабре 2025 года, а также у тех, кому в этом периоде была установлена инвалидность I группы.

До этого стало известно, где неработающие пенсионеры получают от 30 тыс. рублей. Такие выплаты достаются жителям 10 регионов России, включая Республику Коми, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутию, Камчатку, а также Магаданскую, Архангельскую и Мурманскую области.