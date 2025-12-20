Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 03:52

Россиянам пообещали рост пособия по рождению ребенка в 2026 году

Депутат Говырин: в 2026 году пособие по рождению ребенка превысит 28 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2026 в России составит около 28,7 тыс. рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). Это плановая мера поддержки, которая позволяет сохранить покупательную способность социальных выплат для молодых родителей. Подобная индексация производилась в феврале 2024 и 2025 годов.

Повышение выплат <…> коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тыс. 773 рублей,сказал Говырин.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года определенные категории пенсионеров получат повышение своих выплат. Право на увеличение пенсии будет у граждан, достигших 80-летнего возраста в декабре 2025 года, а также у тех, кому в этом периоде была установлена инвалидность I группы.

До этого стало известно, где неработающие пенсионеры получают от 30 тыс. рублей. Такие выплаты достаются жителям 10 регионов России, включая Республику Коми, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутию, Камчатку, а также Магаданскую, Архангельскую и Мурманскую области.

рождение
пособие
Россия
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предупредили, к чему придется готовиться Украине в 2026 году
Захарова иронично прокомментировала доступ к материалам по делу Эпштейна
Россиянам пообещали рост пособия по рождению ребенка в 2026 году
В доме Эпштейна нашли скандальный портрет Билла Клинтона
В планетарии озвучили, с чего начнется астрономическая зима в России
Раскрыты предварительные итоги переговоров Умерова и Уиткоффа
Хакеры украли персональные данные миллионов французов
Одна из стран рассматривает возможность использования карт «Мир»
Перечислены регионы с максимальным ростом пенсий по старости
МИД РФ озвучил, кто стал основным финансовым донором Украины
Хегсет анонсировал акцию возмездия в Сирии
Американские истребители и вертолеты точечно обрушились на Сирию
Орбан «вызвал охотников» на Мерца и фон дер Ляйен в язвительном видео
Военэксперт дал оценку попыткам ВСУ контратаковать у Купянска
Как забыть бывшего и найти любовь: ответы на женские вопросы об отношениях
Сына украинского посла задержали в Европе по делу об убийстве
ОП подготовит идеи для защиты россиян от цифровых мошенников
Массовое отравление в подмосковном пансионате: что известно, сколько жертв
США расширили санкционное давление на Венесуэлу
На Западе прочли между строк послание Путина на прямой линии
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.