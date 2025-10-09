Пособие по безработице вырастет в 2026-м: размер выплат, как оформить

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице в России вырастет на 6,8% по уровню инфляции. NEWS.ru рассказывает, кто имеет право на максимальный размер выплат и какие льготы и пособия смогут получить безработные в 2026 году.

Как вырастет пособие по безработице в 2026 году

Пособие по безработице с 1 февраля следующего года увеличат по уровню инфляции. Как заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выплаты буду повышены на 6,8%.

Максимальный размер составит около 16 тысяч рублей. По словам министра, размер пособия будет отличаться только в тех регионах, где действуют северные коэффициенты. В таких случаях выплата будет немного выше.

Напомним, в 2025 году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%.

Как рассчитывается размер пособия по безработице

Размер пособия по безработице зависит от стажа, размера предыдущего заработка и причины увольнения.

В целом пособие выплачивается в течение шести месяцев (в первые три месяца 75% от среднего заработка, в следующие три месяца — 60%), если, конечно, человек не найдет работу раньше.

Для определения среднего заработка в расчет берутся три месяца, предшествующие месяцу увольнения. При этом установлены максимальная и минимальная сумма пособий, и этот «потолок» ежегодно индексируют.

В 2025 году максимальный размер пособия по безработице составляет 15043,78 рубля в первые три месяца и 5880 рублей в последующие три. Минимальная сумма ― 1764,05 рубля в месяц. В прошлом году эти показатели составляли в пределах 13738,61 и 1611 рублей соответственно. В 2026 году, с учетом индексации, они вырастут до 16 066,76 и 1884,01 рубля.

Стандартное пособие получают безработные, проработавшие не менее 26 недель за последние 12 месяцев и вставшие на учет в течение года после увольнения. Тем, кто не имел официального трудового стажа или работал менее 26 недель в течение предшествующего года, предусмотрена минимальная выплата — 1764 рубля — в течение трех месяцев. К этой же категории относят безработных, которых уволили за нарушение дисциплины.

Как еще существуют виды поддержки безработных

Помимо выплаты пособия, зарегистрированным безработным в центре занятости предлагают вакансии, подходящие по опыту, образованию и навыкам. Даже для тех, кто привык искать работу самостоятельно, такая опция явно не будет лишней.

Также в рамках госпрограмм безработные могут освоить новую профессию (можно, например, стать кондитером, флористом или мастером маникюра) или повысить свою квалификацию. Обучение бесплатное и длится от 1–2 месяцев до полугода. При этом на время учебы пособие по безработице продолжат выплачивать.

«Бесплатное профессиональное переобучение может также предоставляться безработным предпенсионерам, которые, помимо этого, могут рассчитывать и на другие дополнительные льготы», — говорит NEWS.ru доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова.

По словам члена совета московского областного отделения Ассоциации юристов России, зампреда коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниила Черных-Аипова, статус безработного дает право, например, на компенсацию расходов за пользование общественным транспортом, а также возможность заключения социального контракта для открытия собственного дела. Кроме того, безработные имеют право на бесплатный медицинский осмотр при направлении на работу по ОМС, добавляет собеседник NEWS.ru.

Как получить пособие по безработице

Для этого нужно получить официальный статус безработного, то есть зарегистрироваться на бирже труда. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн. В обоих случаях потребуется предоставить стандартный набор документов, в него входит:

паспорт;

трудовая книжка, если нужно подтвердить стаж до 2020 года, для более позднего периода достаточно данных из электронного реестра;

справка с последнего места работы, в которой указан средний заработок за последние три месяца (если претендуете на пособие);

реквизиты счета для зачисления пособия по безработице;

военный билет (при наличии);

диплом или аттестат, подтверждающий получение образования (при наличии).

С этими документами можно прийти в один из центров занятости или МФЦ вашего города. Дальше заполнить заявление о постановке на учет. В течение 11 дней вам могут предлагать вакансии через платформу «Работа в России» (если вы не зарегистрированы на ней, вам помогут это сделать), а также будут проверять ваши документы. Если за это время вы не устроитесь на работу, вам присвоят статус безработного.

На портале «Работа России» можно зарегистрироваться через аккаунт на «Госуслугах». Там необходимо создать резюме, в котором указать личные данные, информацию об опыте работы, образовании и желаемой позиции. После одобрения резюме (обычно в течение суток) вы сможете изучать актуальные вакансии, связываться с работодателями и записываться на собеседования онлайн, а также узнавать об обучении и о переквалификации.

