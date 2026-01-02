Появились новые детали о травме вратаря ПСЖ Сафонова L’Equipe: срок восстановления Сафонова после травмы увеличили до шести недель

Срок восстановления российского вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, получившего травму руки в финале Межконтинентального кубка, был увеличен, сообщает газета L’Equipe. Он пробудет вне игры не три-четыре недели, как предполагалось ранее, а пять-шесть.

Сафонов получил травму 17 декабря во время послематчевой серии пенальти в решающем матче против бразильского «Фламенго». Несмотря на повреждение, россиянин сумел отбить четыре из пяти одиннадцатиметровых, внеся решающий вклад в победу своей команды.

