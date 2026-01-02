Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 21:43

Появились новые детали о травме вратаря ПСЖ Сафонова

L’Equipe: срок восстановления Сафонова после травмы увеличили до шести недель

Срок восстановления российского вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, получившего травму руки в финале Межконтинентального кубка, был увеличен, сообщает газета L’Equipe. Он пробудет вне игры не три-четыре недели, как предполагалось ранее, а пять-шесть.

Сафонов получил травму 17 декабря во время послематчевой серии пенальти в решающем матче против бразильского «Фламенго». Несмотря на повреждение, россиянин сумел отбить четыре из пяти одиннадцатиметровых, внеся решающий вклад в победу своей команды.

Ранее голкипер сборной Судана Элнил Абузайд Монгед потерял сознание во время матча. Игра против команды Экваториальной Гвинеи проходила в рамках второго тура Кубка африканских наций по футболу. Монгед упал на поле на 34-й минуте во время атаки у ворот соперника. Судья остановил игру, и медики оказали спортсмену первую помощь.

До этого стало известно, что сборную Аргентины по футболу могут отстранить от участия в ЧМ-2026. Причина кроется в коррупционном скандале в ассоциации футбола страны (AFA). При этом Аргентина является действующим чемпионом мира.

Матвей Сафонов
вратари
травмы
футбол
