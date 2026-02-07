Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ

Российский хоккеист Андрей Василевский стал главным кандидатом на получение престижной награды НХЛ, сообщает спортивный телеканал ESPN. Согласно опросу журналистов, он набрал 59% голосов, опередив своего соотечественника Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс» и американского вратаря Джона Гибсона.
Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», уже завоевывал «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона-2018/19 и пять раз входил в тройку сильнейших вратарей по итогам чемпионата. Стабильно высокие результаты делают его фаворитом грядущего голосования.
Ранее журналист Адам Шефтер сообщил, что российский хоккеист Артемий Панарин продолжит свою карьеру в НХЛ, но уже в другом клубе. По его данным, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» переходит в «Лос-Анджелес Кингз» в рамках объявленной ранее перестройки состава нью-йоркской команды. Взамен «Рейнджерс» получают канадского форварда Лиама Гринтри и условный выбор в третьем раунде драфта.
Кроме того, российский хоккеист Александр Овечкин отметился голевой передачей в победном для «Вашингтон Кэпиталз» домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки, забивавших усилиями Тома Уилсона, Пьер-Люка Дюбуа и дважды Джейкоба Чикрана.