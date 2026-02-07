Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 11:18

Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ

Василевский стал главным претендентом на награду лучшему вратарю НХЛ

Андрей Василевский Андрей Василевский Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский хоккеист Андрей Василевский стал главным кандидатом на получение престижной награды НХЛ, сообщает спортивный телеканал ESPN. Согласно опросу журналистов, он набрал 59% голосов, опередив своего соотечественника Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс» и американского вратаря Джона Гибсона.

Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», уже завоевывал «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона-2018/19 и пять раз входил в тройку сильнейших вратарей по итогам чемпионата. Стабильно высокие результаты делают его фаворитом грядущего голосования.

Ранее журналист Адам Шефтер сообщил, что российский хоккеист Артемий Панарин продолжит свою карьеру в НХЛ, но уже в другом клубе. По его данным, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» переходит в «Лос-Анджелес Кингз» в рамках объявленной ранее перестройки состава нью-йоркской команды. Взамен «Рейнджерс» получают канадского форварда Лиама Гринтри и условный выбор в третьем раунде драфта.

Кроме того, российский хоккеист Александр Овечкин отметился голевой передачей в победном для «Вашингтон Кэпиталз» домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки, забивавших усилиями Тома Уилсона, Пьер-Люка Дюбуа и дважды Джейкоба Чикрана.

НХЛ
хоккей
вратари
награды
Андрей Василевский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели не исключили выпадения пепла от вулкана в российском регионе
Предтечино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 февраля
Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Кадыров поделился кадрами ликвидации ВСУ в Константиновке
Чиновника из МЧС обвинили в мошенничестве и получении взятки
Переживший покушение в Москве генерал Алексеев пришел в себя
Взрывы прогремели в двух городах на западе Украины
Криптобиржа по ошибке раздала пользователям биткоинов на миллиарды рублей
Бойкот Роналду обернулся многомиллионными убытками
Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ
Магнитные бури сегодня, 7 февраля: что завтра, раздражительность, апатия
Суд арестовал проникшего с ножом в детсад мужчину
Политолог ответил, почему Европе невыгоден конец украинского кризиса
Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем
Стало известно, чего ждать от рынка ипотеки в 2026 году
Удары по Украине сегодня, 7 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Никогда не было»: на Пхукете опровергли массовое отравление россиян
Российское зерно вернулось на рынок одной крупной страны
Нидерланды вернули Египту артефакт времен фараона Тутмоса III
Агент Фроловцевой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.