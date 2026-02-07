Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ Василевский стал главным претендентом на награду лучшему вратарю НХЛ

Российский хоккеист Андрей Василевский стал главным кандидатом на получение престижной награды НХЛ, сообщает спортивный телеканал ESPN. Согласно опросу журналистов, он набрал 59% голосов, опередив своего соотечественника Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс» и американского вратаря Джона Гибсона.

Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», уже завоевывал «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона-2018/19 и пять раз входил в тройку сильнейших вратарей по итогам чемпионата. Стабильно высокие результаты делают его фаворитом грядущего голосования.

Ранее журналист Адам Шефтер сообщил, что российский хоккеист Артемий Панарин продолжит свою карьеру в НХЛ, но уже в другом клубе. По его данным, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» переходит в «Лос-Анджелес Кингз» в рамках объявленной ранее перестройки состава нью-йоркской команды. Взамен «Рейнджерс» получают канадского форварда Лиама Гринтри и условный выбор в третьем раунде драфта.

Кроме того, российский хоккеист Александр Овечкин отметился голевой передачей в победном для «Вашингтон Кэпиталз» домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки, забивавших усилиями Тома Уилсона, Пьер-Люка Дюбуа и дважды Джейкоба Чикрана.