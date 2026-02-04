Кучеров стал героем игры «Тампы» против «Баффало»

«Тампа-Бэй» вырвала победу у «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, завершив встречу со счетом 4:3 в овертайме. Главным героем матча стал россиянин Никита Кучеров, который забил гол и отдал три результативные передачи, приняв участие во всех взятиях ворот своей команды.

Благодаря этому выступлению Кучеров продлил свою результативную серию до девяти игр и был признан второй звездой встречи. Решающую для игры шайбу на 65-й минуте забросил Джейк Гюнцель, а российский голкипер «молний» Андрей Василевский внес весомый вклад в успех команды, отразив 23 броска соперника.

Победа укрепила лидерство «Тампы» в Атлантическом дивизионе, где команда занимает первую строчку с 76 очками. В следующем туре, в ночь на 6 февраля по московскому времени, подопечные Джона Купера примут на своем льду «Флориду», в то время как «Баффало» сыграет дома против «Питтсбурга».

Ранее Василевский поучаствовал в драке во время игры с «Бостоном». Он вступил в рукопашную схватку с коллегой из команды-соперника Джереми Свейманом и повалил оппонента на лед. Драка получилась короткой, но зрелищной.