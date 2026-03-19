19 марта 2026 в 09:37

Что известно об обвинениях ФБР в отношении устроившего демарш главы NCTC

Журналист Талкотт: главу NCTC Кент до ухода обвинили в утечке секретных данных

Джозеф Кент Фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывшего директора Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозефа Кента обвинили в утечке закрытых данных, заявила журналист издания Semafor Шелби Талкотт в соцсети Х. По словам ее источников, ФБР начала следствие еще до его подачи в отставку.

По словам трех источников, Джо Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке секретной информации. Мне сообщили, что расследование началось еще до его ухода, — отметила она.

До этого стало известно, что в Белом доме не ожидали, что Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке. Источник, близкий к ситуации, объяснил, что в связи с этим было принято решение нейтрализовать противника на политическом поле — в частности, советники американского президента Дональлда Трампа начали открыто критиковать Кента.

Также Кент после подачи в отставку призвал хозяина Белого дома остановить вышедший из-под контроля Израиль. По его мнению, израильская сторона ведет войну с Ираном самостоятельно.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
