Что известно об обвинениях ФБР в отношении устроившего демарш главы NCTC Журналист Талкотт: главу NCTC Кент до ухода обвинили в утечке секретных данных

Бывшего директора Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозефа Кента обвинили в утечке закрытых данных, заявила журналист издания Semafor Шелби Талкотт в соцсети Х. По словам ее источников, ФБР начала следствие еще до его подачи в отставку.

По словам трех источников, Джо Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке секретной информации. Мне сообщили, что расследование началось еще до его ухода, — отметила она.

До этого стало известно, что в Белом доме не ожидали, что Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке. Источник, близкий к ситуации, объяснил, что в связи с этим было принято решение нейтрализовать противника на политическом поле — в частности, советники американского президента Дональлда Трампа начали открыто критиковать Кента.

Также Кент после подачи в отставку призвал хозяина Белого дома остановить вышедший из-под контроля Израиль. По его мнению, израильская сторона ведет войну с Ираном самостоятельно.