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08 июня 2026 в 10:26

Массажист назвала неочевидные последствия больных стоп

Массажист Адетона: больные стопы могут вызывать простатит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Боль в стопах может приводить к простатиту, рассказала LIFE.ru массажист Юлия Адетона. Она отметила, что состояние стоп влияет на здоровье всего организма.

Потому что ноги — это основной рычаг, обеспечивающий движение крови и лимфы от нижних конечностей к сердцу. Без работы мышц ног сердечному насосу становится сложнее поддерживать полноценное кровообращение, — рассказала Адетона.

Массажист подчеркнула, что плохое кровообращение вредит здоровью органов малого таза и кишечника. По ее словам, именно такие нарушения могут привести к развитию простатита у мужчин и миомы у женщин.

Ранее уролог-андролог Тимур Бицоев рассказал, что длительное половое воздержание негативно влияет на репродуктивное здоровье мужчин, в частности повышает риск развития простатита. Он отметил, что это ухудшает эректильную функцию и снижает качество сперматозоидов.

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