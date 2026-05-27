Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 10:37

Уролог назвал неожиданный фактор развития простатита

Уролог Бицоев: длительное половое воздержание повышает риск развития простатита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Длительное половое воздержание негативно влияет на репродуктивное здоровье мужчин, в частности повышает риск развития простатита, предупредил в беседе с LIFE.ru уролог-андролог Тимур Бицоев. Он отметил, что это ухудшает эректильную функцию и снижает качество сперматозоидов.

Предстательная железа постоянно вырабатывает секрет, который в норме выводится во время эякуляции. При длительном воздержании этот секрет накапливается в ацинусах простаты, его вязкость повышается. Возникают застойные явления, создающие благоприятную среду для размножения условно-патогенной флоры, — объяснил Бицоев.

По его словам, такие процессы нередко приводят к хроническому абактериальному простатиту, который проявляется в виде ноющих болей в промежности и дискомфорте при мочеиспускании. Помимо этого, не исключены воспаления и рецидивирующие инфекции.

Ранее уролог-андролог Дмитрий Журавский заявил, что наиболее высокий уровень либидо у мужчин наблюдается в 18–25 лет. Он отметил, что, помимо либидо, в медицине учитывается и физиологическая реактивность — в это понятие входят длительность эрекции, объем эякулята и частота спонтанных эрекций.

Здоровье
урологи
мужчины
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России рассказали, как Украина помогает террористам в Африке
Россиянам рассказали, как выбрать спелую черешню
Хинштейн назвал число раненых в результате атаки ВСУ на Курскую область
Раскрыто, каких питомцев лучше оставлять с зооняней при отъезде хозяина
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Стало известно, как изменился объем взаимной торговли внутри ЕАЭС за 12 лет
Раскрыта цель ВСУ при атаке на здание Центробанка в Севастополе
Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе
Политолог ответил, кто может стать следующим президентом США после Трампа
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
Подростка обвинили в диверсии за деньги
Москвичке могут дать реальный срок за кальян на куличе
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Мать двоих детей скончалась во время операции по подшиванию матки
Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Раскрыта причина участившихся случаев взрыва пауэрбанков у россиян
В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек
Самолет экстренно сел в аэропорту под Красноярском
В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.