Уролог назвал неожиданный фактор развития простатита

Длительное половое воздержание негативно влияет на репродуктивное здоровье мужчин, в частности повышает риск развития простатита, предупредил в беседе с LIFE.ru уролог-андролог Тимур Бицоев. Он отметил, что это ухудшает эректильную функцию и снижает качество сперматозоидов.

Предстательная железа постоянно вырабатывает секрет, который в норме выводится во время эякуляции. При длительном воздержании этот секрет накапливается в ацинусах простаты, его вязкость повышается. Возникают застойные явления, создающие благоприятную среду для размножения условно-патогенной флоры, — объяснил Бицоев.

По его словам, такие процессы нередко приводят к хроническому абактериальному простатиту, который проявляется в виде ноющих болей в промежности и дискомфорте при мочеиспускании. Помимо этого, не исключены воспаления и рецидивирующие инфекции.

Ранее уролог-андролог Дмитрий Журавский заявил, что наиболее высокий уровень либидо у мужчин наблюдается в 18–25 лет. Он отметил, что, помимо либидо, в медицине учитывается и физиологическая реактивность — в это понятие входят длительность эрекции, объем эякулята и частота спонтанных эрекций.