Уролог ответил, в каком возрасте у мужчин наиболее сильное либидо Уролог Журавский: пик либидо у мужчин приходится на период 18-25 лет

Наиболее высокий уровень либидо у мужчин наблюдается в 18-25 лет, рассказал Lenta.ru уролог-андролог Дмитрий Журавский. Он отметил, что помимо либидо в медицине учитывается и физиологическая реактивность — в это понятие входят длительность эрекции, объем эякулята и частота спонтанных эрекций.

Если говорить о либидо, его пик у мужчин обычно приходится на 18-25 лет — этот же период соответствует максимальному уровню тестостерона. После 25 лет наблюдается постепенное снижение этого показателя, — рассказал Журавский.

Уролог подчеркнул, что показатели физиологической реактивности, напротив, достигают пика к 35-40 годам, когда формируется уверенность в себе и лучший контроль над эякуляцией. Он также напомнил, что на сексуальную активность влияет не только возраст и особенности физиологии, но и психоэмоциональное состояние.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что пристрастие к спиртному, в частности к пиву, может снизить либидо и нарушить эрекцию у мужчин. Женщинам, регулярно употребляющим алкоголь, грозят проблемы с менструальным циклом, зачатием и вынашиванием ребенка.