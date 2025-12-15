Стало известно, как пиво воздействует на репродуктивную систему Диетолог Русакова: злоупотребление пивом может снизить либидо у мужчин

Пристрастие к спиртному, в частности к пиву, может снизить либидо и нарушить эрекцию у мужчин, заявила «Ридусу» диетолог Дарья Русакова. Женщинам, регулярно употребляющим алкоголь, грозят проблемы с менструальным циклом, зачатием и вынашиванием ребенка.

Злоупотребление пивом может негативно сказаться на гормональном фоне и здоровье в целом. У мужчин возможно снижение либидо, нарушение эрекции из-за повышения уровня эстрогенов и снижения уровня тестостерона, ухудшение качества и подвижности сперматозоидов, снижение репродуктивной функции, — предупредила Русакова.

Она добавила, что в целом сложно определить критические дозы алкоголя, которые могут вызвать серьезные изменения в организме. При этом, по ее словам, дозировка в 300 мл пива два раза в неделю, как правило, не вредит человеку.

Ранее врач Наталья Савицкая заявила, что уже через месяц после регулярного употребления алкоголя у человека повышается риск аритмий на 44%. За указанный период также нарушается гормональный баланс и необратимо разрушаются сердечные клетки.