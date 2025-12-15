Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:44

Стало известно, как пиво воздействует на репродуктивную систему

Диетолог Русакова: злоупотребление пивом может снизить либидо у мужчин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пристрастие к спиртному, в частности к пиву, может снизить либидо и нарушить эрекцию у мужчин, заявила «Ридусу» диетолог Дарья Русакова. Женщинам, регулярно употребляющим алкоголь, грозят проблемы с менструальным циклом, зачатием и вынашиванием ребенка.

Злоупотребление пивом может негативно сказаться на гормональном фоне и здоровье в целом. У мужчин возможно снижение либидо, нарушение эрекции из-за повышения уровня эстрогенов и снижения уровня тестостерона, ухудшение качества и подвижности сперматозоидов, снижение репродуктивной функции, — предупредила Русакова.

Она добавила, что в целом сложно определить критические дозы алкоголя, которые могут вызвать серьезные изменения в организме. При этом, по ее словам, дозировка в 300 мл пива два раза в неделю, как правило, не вредит человеку.

Ранее врач Наталья Савицкая заявила, что уже через месяц после регулярного употребления алкоголя у человека повышается риск аритмий на 44%. За указанный период также нарушается гормональный баланс и необратимо разрушаются сердечные клетки.

мужчины
женщины
здоровье
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любимое блюдо мужа: готовлю говядину с грибами по-домашнему
В Госдуме готовят хорошие новости для добровольцев СВО
Сийярто разоблачил планы ЕС на Украину и пообещал помешать им
Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.