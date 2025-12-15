Пелоси раскрыла, кого не стоит ждать на посту президента США Пелоси назвала маловероятным появление женщины на посту президента США

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью USA Today усомнилась, что ей доведется увидеть избрание женщины на пост президента. Политик заявила, что существующий барьер для женщин в американской политике можно назвать «мраморным потолком» (Пелоси отсылает к понятию «стеклянный потолок», означающее преграды в карьерном повышении для женщин).

По словам Пелоси, она изначально полагала, что женщина займет высшую государственную должность еще до того, как сама возглавит Палату представителей. Однако поражения Хиллари Клинтон в 2016 году и Камалы Харрис в 2024-м заставили ее пересмотреть прогнозы и настроиться на более долгосрочную перспективу.

Политик отметила, что общество в целом проявляет большую готовность принять женщину-президента, чем политический истеблишмент. Она подчеркнула, что институциональное сопротивление на Капитолийском холме остается серьезным препятствием для гендерного равенства на высшем уровне.

Это не стеклянный потолок. Это мраморный потолок, — сказала Пелоси.

При этом Пелоси сохранила уверенность в том, что женщина все же станет главой государства в следующем поколении. Она пояснила, что это может произойти уже в обозримом будущем, хотя лично она, возможно, не станет свидетельницей данного события.

Пелоси объявила о своем уходе из Конгресса США в начале ноября. Как отмечала газета The Washington Post, она завершила почти 40-летнюю политическую карьеру, не имеющую аналогов в истории законодательного органа.