В Европе открестились от союзничества с США Боррель исключил США из списка главных союзников Европы

США больше не являются главным партнером для Европейского союза, заявил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в разговоре с испанским изданием Pais. По его словам, теперь ЕС придется самому отвечать за свою безопасность.

Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами, – подчеркнул он.

Ранее Госдеп США в ультимативной форме заявил о своих правах на Западное полушарие. Ведомство опубликовало черно-белое фото президента страны Дональда Трампа с провокационной подписью: «Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности».

Также британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).