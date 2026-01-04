Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:51

Европе предрекли начало третьей мировой войны в 2026 году

Daily Star: третья мировая война может начаться в Европе в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны, пишет британское издание Daily Star со ссылкой экспертов. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

Эксперты предупреждают, что в 2026 году не будет передышки из-за растущей напряженности. Вот пять точек возгорания, которые могут привести к полномасштабной войне по всему миру, — отмечено в статье.

В материале сказано, что основной очаг напряжения фиксируется в районе Финского залива и прилегающих территорий. В частности, экс-офицер британской военной разведки Филип Ингрэм считает возможным открытый военный конфликт, который может начаться с диверсий на континенте.

Ранее директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюе заявил, что утверждения о причастности венесуэльского президента Николаса Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота. По его словам, таким образом американская сторона намерена привести оппозицию к власти в Каракасе.

