В Китае раскрыли истинную цель обвинений Мадуро в наркотрафике Исследователь Цзян: обвинения Мадуро в наркотрафике нужны США для госпереворота

Утверждения о причастности венесуэльского президента Николаса Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота, заявил директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ. По его словам, которые приводит издание Pengpai, таким образом американская сторона намерена привести оппозицию к власти в Каракасе.

Привести к власти проамериканскую оппозицию, настроенную против Мадуро, — это истинное намерение США, а так называемый наркотрафик — просто выдумка, им нужна веская причина, чтобы оправдать свержение венесуэльского правительства, — отметил он.

Ранее сообщалось, что похищенный американскими военными Мадуро может попасть в Метрополитенский следственный изолятор, ставший единственной федеральной тюрьмой в Нью-Йорке. По словам источника, близкого к ситуации, в этой «звездной» тюрьме, известной ужасными условиями содержания, повсеместным насилием и многочисленными смертями, содержатся американский рэпер Пи Дидди и продюсер Джеффри Эпштейна.