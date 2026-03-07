Зимняя Олимпиада — 2026
Рейсовый автобус лоб в лоб столкнулся с автомобилем в Ленобласти

Двое человек погибли при столкновении автобуса с машиной в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рейсовый автобус с пассажирами лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем в Приозерском районе Ленобласти, передает Telegram-канал Mash на Мойке. В ДТП погибли двое взрослых, еще трое пострадали.

Уточняется, что при аварии автобус свалился в кювет. Всего в салоне находились 19 человек, в том числе один ребенок. Погибшие — в легковом авто.

Ранее в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека.

Установлено, что водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. Погибли 42-летняя женщина за рулем легковушки, 21-летняя пассажирка и младенец.

До этого три человека погибли в Тюменской области при столкновении легковушек, грузовика и снегоуборочной машины. Кроме того, еще трое получили ранения в результате ДТП. По данным Госавтоинспекции, сначала легковая машина Volkswagen врезалась в снегоуборочную технику. Далее в нее въехала легковушка Kia, затем — большегруз МАЗ, а также Mazda.

аварии
Ленобласть
ДТП
автобусы
