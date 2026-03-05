Зимняя Олимпиада — 2026
«Начнется кровавая каша»: Жириновский предсказал, чем закончится война в Иране

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
Пока мир следит за пожарами на Ближнем Востоке, в Сети пересматривают архивные записи бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик, которого называли Вовангой, предсказал мрачное будущее Ирану и объяснил, почему войну остановят в Сочи.

«Старший брат» и ядерное оружие

В 2019 году с трибуны Госдумы Владимир Жириновский предрек: Израиль нанесет удар по иранским объектам, где, «как ему кажется, есть ядерные центры по обогащению урана». После, как предвидел политик, в дело вмешается «старший брат» — США.

«США мобилизуют НАТО и сами начнут бомбить Иран», — заявил депутат.

В том же выступлении Жириновский предупреждал о применении оружия, выходящего за рамки традиционных вооружений. Политик упоминал некие «страшные» боеприпасы локального действия, способные буквально стереть с лица земли значительные территории.

В качестве крайней меры он допускал использование тактического ядерного заряда. По его оценкам, даже одного такого удара теоретически достаточно, чтобы полностью уничтожить государство. При этом в Иране, по прогнозу Жириновского, развернутся «самые страшные события».

Нефть по $300 и третья мировая

Последствия тотальной войны с Ираном Жириновский описывал не менее мрачно.

«Если США ударят по Ирану, нефть может подскочить до $300 [за баррель], экономики ЕС и Китая пострадают, а в Россию хлынут миллионы беженцев», — прогнозировал политик.

По словам депутата, беженцы сначала наводнят Южный Кавказ, а затем и юг России. А на Ближнем Востоке активизируются боевики террористических группировок.

«После удара по Ирану начнутся миллионы беженцев. Куда они пойдут? На север. Что мы сделаем? Закроем границу. И там начнется кровавая каша», — говорил Жириновский.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Помощник политика Василий Власов в интервью aif.ru сделал пугающее дополнение: конфликт может перерасти в третью мировую войну.

«К сожалению, как бы это грустно ни звучало, мы можем присутствовать при начале действительно третьей мировой войны, о чем Владимир Вольфович нас предупреждал», — сказал Власов.

Конец «ада» и пророчество о «новой Ялте»

Но даже в этом аду Жириновский видел выход. По его прогнозу, спасти мир от полного уничтожения и мракобесия сможет только встреча лидеров России и США.

«Жириновский прогнозировал саммит в Сочи, где Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом и будет подписан соответствующий план по урегулированию этого конфликта», — рассказал Власов.

Вместо встречи в Ялте будут переговоры в Сочи, отмечал Жириновский.

«Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было этого мракобесия, насилия, террора», — говорил он.

Политик проводил прямые параллели с Ялтинской конференцией 1945 года, где лидеры СССР, США и Великобритании делили послевоенный мир. Именно Россия, по версии политического пророка, станет главным модератором нового миропорядка. При этом Иран, судя по прогнозу Жириновского, ждут страшные испытания.

