Война с НАТО, Пугачева и Трамп: что предсказал Жириновский на 2026 год

Война с НАТО, Пугачева и Трамп: что предсказал Жириновский на 2026 год

В Сети появилось очередное предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего о малой вероятности прямого военного конфликта России с НАТО. Какие из его пророчеств могут сбыться в 2026 году?

Что говорил Жириновский о войне с НАТО

О том, что НАТО готовится к военному противостоянию с Россией, Владимир Жириновский говорил еще 25 лет назад. В 1999 году во время выступления в Совете Европы политик заявил: «Все войны были из Европы: от крестоносцев до последней балканской войны».

По его словам, коллективный Запад «живет на чужие деньги», он «загнивающий паразит, который мучает весь мир». Жириновский отмечал, что страны Североатлантического альянса хотят отделить от РФ Дальний Восток, Поволжье и Кавказ. Однако на прямое столкновение с РФ НАТО, по его мнению, пойти не должно.

«У НАТО нет других планов, кроме ведения войны, и главная цель — война с Россией, но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии, прижимать через Украину, Беларусь, Прибалтику, Кавказ. Так делали Наполеон, Гитлер. У НАТО цель та же самая. Все то, что хотел Гитлер, НАТО уже на 70% сделало», — пояснял он.

Политик был уверен, что в 2026 году НАТО прекратит свое существование, а в Европе начнется «большое переселение народов». Также он уверял, что США объединятся в одно государство с Мексикой и Канадой.

«В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся. Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой», — говорил Жириновский.

Предвидел политик и глобальную экологическую катастрофу, в результате которой с лица земли исчезнут Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул и Таллин. По мнению депутата, климат во многих странах Европы сильно изменится.

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предсказал Жириновский Польше и Украине

В одном из прижизненных эфиров на телеканале «Россия 1» Владимир Жириновский предрек, что обострение отношений с Россией «будет дорого стоить» Польше. Он предложил забрать у поляков «земли, которые дала им РФ» после победы в Великой Отечественной войне: Пруссию, Силезию и Померанию.

«Польша всегда нам вредила, всегда враждебно настроена, потому что она хотела развиваться и двигалась на восток. На запад все занято, а на востоке Россия… Они просто вот испокон веков нас ненавидят», — считал Жириновский.

Также, по его мнению, Польша может забрать некоторые территории у Украины. В частности, Львов, Тернополь и Ивано-Франковск.

Какое будущее видел Жириновский для России и США

В 2018 году Владимир Жириновский предположил: улучшение ситуации в мире начнется лишь после того, как США поймут, что Россию и Китай не победить. По мнению политика, США попытаются ослабить РФ, чтобы потом «ударить по Китаю». Но это только усилит взаимную поддержку китайцев и русских.

«И вот здесь-то они не понимают, что, раз они угрожают нам, чтобы потом угрожать Китаю, Китай вынужден с нами быть ближе. Да и нам неплохо иметь верного союзника. Когда поймут американцы, что Россию не разгромить, Китай не разгромить, тогда, может быть, начнется действительно перезагрузка», — высказывался он.

Что же касается власти в США, то она, по мнению Жириновского, не сменится до 2040 года. В ближайшем будущем руководить страной будут члены семьи нынешнего президента Дональда Трампа. При этом, как считал депутат, Трамп будет «доить Европу, потому что она ему ненавистна».

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Трамп добьется второго переизбрания, потом дочь будет править, потом зять — и так до 2040 года, вот увидите, так будет!» — заявлял политик.

Позже в Сети появились кадры с последней встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которых видно, что в кабинете американского политика лежат уже напечатанные кепки с надписью «Трамп 2028».

Что сказал Жириновский о Пугачевой

Предсказывал Владимир Жириновский и крах российского шоу-бизнеса. В 2012 году во время предвыборной дуэли с кандидатом в президенты РФ Михаилом Прохоровым он жестко отозвался о сидящей в зале народной артистке СССР Алле Пугачевой. Он сравнил знаменитостей с «продажными женщинами, которые ложатся под любого руководителя за деньги».

«Вы хотите в хорошем костюмчике стоять? Миллионы потеряли родину, русский народ оплеван, русский язык запрещают везде… Ну что делать? Зато пойдем на концерт. Прохоров заплатит, Алла споет. И нам хорошо. Вам хорошо, а я хочу, чтобы было хорошо народу нашей страны! А на вас мне наплевать», — заявлял политик.

Читайте также:

Ярость, ликование и издевательства: что сказали враги Кеосаяна о его смерти

«Покрывали два генерала»: вскрылось, кому Пугачева обязана карьерой

Пойдут против РФ? Кто из российских звезд может воевать на стороне НАТО