Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 02:08

Уитэкер рассказал, когда закончится украинский конфликт

Уитэкер: украинский конфликт может закончиться в течение ближайших 90 дней

Мэтью Уитэкер Мэтью Уитэкер Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней, заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер. Деталей своего заявления он не раскрыл, передает телеканал Fox News.

Если он (конфликт. — NEWS.ru) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней, — сказал он.

Ранее Уитэкер сообщил о возможности скорого завершения украинского кризиса. Он выразил мнение, что в текущий момент мирное разрешение ситуации выглядит более реалистичным, чем раньше. Уитэкер признал, что переговорный процесс содержит ряд деликатных аспектов, требующих напряженной работы от всех вовлеченных сторон.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков информировал, что Вашингтон до сих пор не дал предметного и четкого ответа на российское предложение о сохранении ключевых ограничений на стратегические вооружения. Москва предлагает сохранить количественные ограничения на наступательные вооружения даже после окончательного прекращения действия ДСНВ в феврале 2026 года.

Украина
конфликты
США
Россия
