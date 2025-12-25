Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. Источник в экстренных службах уточнил, что повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов. Еще 20 беспилотников поразили над Белгородской областью, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, шесть — над Орловской областью. Еще четыре украинских дрона уничтожили в небе Подмосковья, три — в Липецкой области, по одному — в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.