Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 00:59

Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником

Собянин: силы ПВО Минобороны сбили направлявшийся в сторону Москвы беспилотник

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. Источник в экстренных службах уточнил, что повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов. Еще 20 беспилотников поразили над Белгородской областью, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, шесть — над Орловской областью. Еще четыре украинских дрона уничтожили в небе Подмосковья, три — в Липецкой области, по одному — в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

БПЛА
ПВО
Сергей Собянин
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве
Фаза Луны сегодня, 25 декабря: ведем переговоры, делаем операции, рыбачим
Российский аэропорт ввел ограничения для самолетов
Было три скорые, но сердце встало: на Алтае умерла восьмилетняя девочка
Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником
Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС
В Подмосковье у постояльцев пансионата нашли признаки шигеллеза
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 декабря 2025 года
Стало известно, сколько человек пришло на концерт Долиной в Москве
Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года
«Почта России» официально опровергла слухи о компании
Приметы 25 декабря — Спиридон Солнцеворот: поворот на весну и потепление?
«Будет страшновато»: китаист о крахе США, санкциях и усилении РФ в 2026-м
ВСУ безуспешно попытались атаковать сразу девять регионов России
Россиянам назвали способ сэкономить до 3000 рублей на ЖКУ в Новый год
«Вести себя по-мужски»: Галлямову дали совет после скандального поведения
Один регион РФ ввел запрет на пиротехнику на все время новогодних каникул
Пользователи Steam пожаловались на перебои в работе сервиса
Метеорологи предупредили об опасных погодных условиях в одной области
«Человек, чьим именем назван телеканал»: умерла известный медиаменеджер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.