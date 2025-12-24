Новый год — 2026
ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве

Собянин: на подлете к Москве были сбиты еще два ударных дрона

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные силы ПВО успешно отразили очередную попытку атаки на столичный регион, уничтожив два беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр Москвы Сергй Собянин. Дроны были перехвачены на подлете к городу. На места падения обломков оперативно выехали специалисты экстренных служб для оценки последствий и обеспечения безопасности.

Согласно официальным данным, общее число сбитых аппаратов достигло десяти единиц. Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы средствами ПВО. Информация о пострадавших или серьезных разрушениях на земле на данный момент не поступала.

Власти города и военное ведомство продолжают контролировать ситуацию в небе над регионом. Жителей просят сохранять спокойствие и не препятствовать работе профильных служб.

Ранее украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. По информации источника, повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

