ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве

ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве Собянин: на подлете к Москве были сбиты еще два ударных дрона

Дежурные силы ПВО успешно отразили очередную попытку атаки на столичный регион, уничтожив два беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр Москвы Сергй Собянин. Дроны были перехвачены на подлете к городу. На места падения обломков оперативно выехали специалисты экстренных служб для оценки последствий и обеспечения безопасности.

Согласно официальным данным, общее число сбитых аппаратов достигло десяти единиц. Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы средствами ПВО. Информация о пострадавших или серьезных разрушениях на земле на данный момент не поступала.

Власти города и военное ведомство продолжают контролировать ситуацию в небе над регионом. Жителей просят сохранять спокойствие и не препятствовать работе профильных служб.

Ранее украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. По информации источника, повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.