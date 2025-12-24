Больница потеряла «кусок» черепа женщины и предложила ей компенсацию в $25 В США больница потеряла часть черепа пациентки и вручила ей $25 компенсации

В больнице Детройта в штате Мичиган в США медицинский персонал потерял фрагмент черепа пациентки, перенесшей сложную операцию, а затем предложил ей подарочную карту на $25 (1,9 тыс. рублей) в качестве компенсации, пишет издание Law & Crime. По словам представителей семьи, хирург подчеркивал необходимость сохранить костный фрагмент, чтобы установить его обратно после того, как спадет отек мозга.

В материале говорится, что женщина была экстренно госпитализирована после инсульта и врачам пришлось временно удалить часть ее черепа, чтобы снизить давление на мозг. Согласно иску, больница перепутала пациентку с другой женщиной с таким же именем, в результате чего жизненно важный костный лоскут был ошибочно утилизирован как медицинские отходы. В итоге потерпевшей пришлось установить протез.

После инцидента состояние пациентки, по словам ее дочери, резко ухудшилось: она перестала говорить и есть, оказалась прикована к постели и страдает от пролежней.

Ранее в городе Гранд-Айленд 69-летний американец скончался после того, как оказался зажат между своим автомобилем и окном оплаты в ресторане McDonald's. Полиция и пожарные прибыли на место происшествия около 10:30, обнаружив мужчину в критическом состоянии.