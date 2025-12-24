Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 18:58

Американец оплачивал заказ в McDonald’s и погиб

В Небраске 69-летнего мужчину зажало между машиной и кассой оплаты в McDonald's

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В городе Гранд-Айленд 69-летний американец скончался после того, как оказался зажат между своим автомобилем и окном оплаты в ресторане McDonald's, сообщает местная телекомпания KSNB. Полиция и пожарные прибыли на место происшествия около 10:30 утра, обнаружив мужчину в критическом состоянии.

Медики доставили его в ближайшую больницу, где он впоследствии умер. Предварительное расследование показало, что мужчина открыл дверь автомобиля и наклонился к окну оплаты, чтобы произвести оплату заказа. Причины дальнейшего развития событий остаются неясными, однако предполагается, что автомобиль неожиданно начал движение.

Сотрудник McDonald's попытался помочь водителю, проникнув в салон через пассажирскую дверь, но получил травму. Медики оказали ему помощь на месте и доставили в больницу, где его жизни ничто не угрожает. Полиция заявила, что инцидент является несчастным случаем и не содержит признаков преступления.

Ранее жительница штата Теннесси в США нашла в лесу за рестораном «Макдоналдс» скелет без головы. По данным источника, в 30 метрах от костей полиция нашла череп. Однако эксперты пока не уверены, принадлежат ли останки одному человеку.

