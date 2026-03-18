Редакция «АиФ» вместе с МВД представила спецпроект «Не попасть в сеть»

Редакция «Аргументы и факты» совместно с МВД России представила специальный проект «Не попасть в сеть». Его создали при поддержке Института развития интернета, пишет aif.ru. Проект нацелили на развитие у пользователей цифровой грамотности, а также их защиту от деструктивного контента и вовлечения в противоправную деятельность. Он ориентирован на молодое поколение.

Сложно подсчитать, сколько угроз для наших детей и молодежи идет из интернета. На них охотятся суицидальные сообщества, их вовлекают в радикальный феминизм, им навязывают «свободу от детей», их затягивают в наркосети, заставляют воровать деньги у родителей, вербуют в террористы. Наш проект научит молодых людей 17-24 лет навыкам цифровой гигиены, объяснит им, как обнаруживать токсичный контент, даже если он формально не запрещен, — отметил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Экспертами «Не попасть в сеть» стали основатель компании «Крибрум», отслеживающей и анализирующей деструктивный контент, Игорь Ашманов, замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов и другие. На сайте проекта можно найти список основных киберугроз, а также краткие пояснения к ним и советы по безопасности. Там же будут публиковать экспертные интервью, аудиоподкасты и видео. Кроме того, в эфир выйдет документальный фильм, посвященный нелегальным схемам модераторов деструктивных ресурсов.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Киселев заявил, что мошенников привлекают пользователи с большим количеством подписчиков. Он объяснил, что люди часто начинают рассказывать о своем хобби в соцсетях и могут тем самым заинтересовать злоумышленников.