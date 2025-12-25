Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:33

Киберэксперт объяснил, как хобби может привлечь мошенников

Киберэксперт Киселев: рассказы о хобби в соцсетях привлекают мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенников привлекают пользователи с большим количеством подписчиков, рассказал Hi-Tech Mail эксперт по информационной безопасности Алексей Киселев. Он объяснил, что люди часто начинают рассказывать о своем хобби в социальных сетях и привлекают единомышленников.

Киберэксперт отметил, что пользователи часто пренебрегают правилами цифровой безопасности. Он рассказал, что 24% опрошенных, которые рассказывают о своих результатах в Сети не реже раза в месяц, меняли пароль от аккаунтов более года назад или не делали этого вообще.

По словам Киселева, чаще всего люди публикуют подобный контент с личных устройств, не задумываясь о том, как защитить их от кибератак. Он отметил, что пользователи редко устанавливают защитное ПО на телефоны или планшеты.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что для предотвращения киберугроз рекомендуется каждые два-три месяца обновлять свои пароли. По его словам, также следует воспользоваться возможностью установить самозапрет на получение кредитов.

